El Mundial 2026 está cada vez más cerca, y las parejas de los jugadores se preparan para alentar desde las gradas. Entre ellas, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, mantiene infaltables cábalas que siguen de cerca el desempeño de la Selección argentina.

Según informaron fuentes cercanas, la influencer continúa con rituales que incluyen su estilo de ropa y la tradicional foto familiar junto a sus hijos Thiago, Ciro y Mateo. Estas prácticas no son nuevas: en Qatar 2022, tras la derrota contra Arabia Saudita, Antonela dejó de usar la camiseta celeste y blanca y optó por la suplente en todos los partidos, combinándola con jeans y una cartera violeta de Chanel.

En sus pies, las zapatillas blancas y rosas de Louis Vuitton fueron un elemento constante. Esta misma cábala de vestimenta se repitió durante la Copa América 2024, coincidiendo con el triunfo argentino, demostrando la importancia de estos rituales en su apoyo a Messi y al equipo.

Ahora, la expectativa está puesta en si Antonela seguirá con los mismos patrones o incorporará nuevos elementos durante el Mundial 2026.