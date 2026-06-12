Juan Schiaretti pide la renuncia de Adorni

El dirigente cordobés criticó duramente a Manuel Adorni y cuestionó su continuidad como jefe de Gabinete.
 
Política 12/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El diputado nacional y exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, afirmó que Manuel Adorni no puede seguir al frente de la Jefatura de Gabinete. La declaración surge tras la difusión de la declaración jurada de bienes de Adorni y su defensa en medios televisivos.

Schiaretti escribió en X que “Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional”.

Además, el dirigente cordobés sostuvo que Adorni “le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación” y agregó que “el país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras”.

Con estas declaraciones, Schiaretti se suma a la presión ejercida por bloques opositores como el PRO y la UCR, así como otros aliados del gobierno del presidente Javier Milei, que cuestionan la permanencia de Adorni en el cargo.

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