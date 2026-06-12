Villa Cañás fue escenario de un acto en conmemoración del brigadier general Estanislao López, organizado por la escuela Nº178. La ceremonia contó con la presencia del intendente municipal, miembros de su gabinete, concejales, autoridades provinciales, docentes, estudiantes y familias.

Durante la semana se realizaron diversas actividades, incluyendo la charla “Estanislao, nuestro contemporáneo”, a cargo del historiador Gustavo Batistoni, y la presentación de la obra cantada La invencible Santa Fe, interpretada por el cantautor Diego Salazar. Los estudiantes participaron con investigaciones y reflexiones sobre la figura del brigadier.

El homenaje resaltó la defensa del federalismo y la autonomía provincial promovida por López, así como su compromiso con los valores de solidaridad, participación y construcción colectiva. Las autoridades destacaron la importancia de transmitir a las nuevas generaciones la memoria histórica y los principios que marcaron la identidad santafesina.

El acto incluyó la presentación de una pieza metálica con la figura del brigadier, realizada por Metalúrgica Marcelini, que simboliza la fortaleza y el legado perdurable de López en la provincia y en la nación. La comunidad educativa reafirmó así su compromiso con la enseñanza de la historia y la construcción de ciudadanía.