Diputados de distintos bloques de la oposición solicitaron una sesión para el martes 23 de junio a las 14 horas, con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y tratar una moción de censura luego de que el funcionario admitiera haber ocultado 500 mil dólares al fisco.

El bloque presidido por Germán Martínez, junto al Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas, impulsaron la convocatoria, sumándose también las diputadas monobloquistas Natalia de la Sota y Marcela Pagano. Por otro lado, PRO, UCR, Innovación Federal y otros aliados decidieron no acompañar la iniciativa.

En sus declaraciones públicas, diputados como Esteban Paulón y Pablo Juliano destacaron la urgencia de la interpelación y la necesidad de definir responsabilidades frente a las revelaciones sobre el enriquecimiento ilícito de Adorni. La controversia se intensificó tras su confesión televisiva, en la que justificó los fondos no declarados como ahorros familiares “en negro” y ganancias obtenidas de inversiones en Bitcoin.

El jefe de Gabinete también enfrenta cuestionamientos internos dentro del oficialismo, incluyendo a la senadora Patricia Bullrich, quien señaló su conducta como una “omisión ética grave”. Además, la Justicia Federal analiza ampliar su imputación por omisión maliciosa y falsificación de documentos públicos.

El caso suma antecedentes de compras de propiedades, refacciones millonarias y viajes en avión presidencial y jets privados, lo que mantiene la atención política y mediática sobre el funcionario.