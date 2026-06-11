Villarruel cruzó a Adorni por su declaración jurada

La vicepresidenta cuestionó públicamente al jefe de Gabinete y rechazó sus explicaciones sobre sus ahorros y patrimonio.
 
Política 11/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Buenos Aires, 10 de junio (NA) – La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia de Manuel Adorni y criticó su manejo de la declaración jurada patrimonial.

El cuestionamiento surgió a raíz de una consulta en redes sociales: “¿Vicky le creés a Adorni?”. La respuesta de Villarruel fue directa: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

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El debate se centró en los detalles que Adorni publicó sobre bienes, ahorros en dólares y movimientos financieros fuera del sistema bancario. Según el funcionario, parte de esos fondos corresponde a ahorros “en negro” y a inversiones en criptomonedas, con ganancias aproximadas de US$300.000 mediante operaciones con Bitcoin.

Las declaraciones generaron críticas de distintos sectores políticos y el pronunciamiento de Villarruel marcó un nuevo episodio en las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza. La vicepresidenta ya había cuestionado en otras ocasiones a integrantes del entorno presidencial, reforzando la percepción de distanciamiento respecto del jefe de Gabinete.

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