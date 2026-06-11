Buenos Aires, 10 de junio (NA) — Manuel Adorni, jefe de Gabinete, confirmó la presentación de su declaración jurada y reconoció haber ocultado USD 500.000 en anteriores declaraciones. Según explicó, estos fondos provinieron de ahorros no declarados junto a su esposa y de inversiones en bitcoins, donde destinó USD 200.000 y obtuvo una ganancia de USD 300.000.

El funcionario aseguró que la presentación “vence el 31 de julio” y que ya entregó la documentación correspondiente a los años 2023 y 2024, comprometiéndose a “pagar hasta el último peso de impuestos”. Adorni señaló que el proceso de regularización se produjo tras meses de cuestionamientos políticos y mediáticos, además de estar bajo la supervisión de la Justicia.

En declaraciones a LN+, el jefe de Gabinete sostuvo que su objetivo era demostrar que no era “chorro” y recordó que, al inicio de la polémica, pensó incluso en renunciar, aunque recibió respaldo del presidente Javier Milei y de Karina Milei. Sobre su patrimonio, indicó que la compra de su casa en el country Indio Cuá fue “para estar tranquilo” y que todo se realizó de manera legal, incluyendo un préstamo y una hipoteca con plazo de un año.

Respecto a su historial financiero, Adorni detalló que en su última declaración de marzo de 2025 consignó propiedades, tenencias en dólares y una cuenta bancaria en Estados Unidos. Entre los bienes declarados figuraban dos departamentos adquiridos en 2014 y 2016, y 1.950.000 pesos en efectivo, además de ingresos netos por 40,3 millones de pesos. La declaración corresponde al período previo a su nombramiento como jefe de Gabinete en noviembre de 2025.

El funcionario anticipó que retomará sus ruedas de prensa como vocero del presidente una vez que se resuelva este tema y enfatizó que toda su gestión busca cumplir los pasos legales y fiscales correspondientes.