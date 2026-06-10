Gobierno y universidades cierran acuerdo salarial y de financiamiento

Reunión clave entre Gobierno, universidades y gremios busca aumentar salarios y fondos universitarios. Se espera anuncio oficial hoy.
 
Política 10/06/2026Angelina Antonioli VidalAngelina Antonioli Vidal

El Gobierno nacional, junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes, mantendrá este miércoles una reunión clave para cerrar un acuerdo sobre el financiamiento de las universidades públicas y un incremento salarial para los docentes. El encuentro se realizará desde las 13, luego de semanas de negociaciones y una demanda judicial ante la Corte Suprema para garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Fuentes universitarias indicaron que las conversaciones siguen activas y que algunos sindicatos todavía evalúan internamente la oferta oficial. La intención es lograr un esquema que incluya a todos los actores del sector, y se espera que el anuncio del acuerdo pueda realizarse hoy mismo.

Según el borrador que se negocia, el aumento salarial total para docentes y no docentes sería del 24,33%, distribuido en un 21,33% en junio sobre los salarios de mayo de 2026 y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los haberes de septiembre. Esta actualización busca compensar el atraso de 2025, cubrir la inflación acumulada y recuperar parte del poder adquisitivo perdido. Además, el acuerdo contempla que las paritarias universitarias se convoquen al menos cada tres meses, uno de los reclamos históricos del sector.

image (15)

El acuerdo no solo incluye salarios: la propuesta prevé un incremento del 20% en los fondos de funcionamiento de las universidades a partir de junio, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Pese a esto, las universidades continuarán con el reclamo judicial sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Gobierno plantea discutir los fondos nuevamente durante el debate del Presupuesto 2027.

Desde la Casa Rosada buscan presentar el acuerdo como una herramienta para descomprimir el conflicto salarial sin abandonar el debate sobre la ley de financiamiento. El Ejecutivo argumenta que la normativa vigente incrementa el gasto sin una fuente específica de recursos y que la discusión debe integrarse al presupuesto nacional, en un contexto de ajuste fiscal reciente que incluyó recortes en educación, universidades y obras públicas por $2,5 billones.

Último momento
carmen

Tragedia en Ruta 94 cerca de Carmen

Felipe Aguilera
Regionales14/06/2026
Una motocicleta y una camioneta colisionaron durante la tarde del sábado. Un hombre murió en el lugar y otro fue trasladado con lesiones a Venado Tuerto.
Te puede interesar
otros-tiempos-cuando-bullrich-y-adorni-compartian-conferencias-de-prensa-foto-presidencia-ZADZPY4KMVFGTOLY6AQZBUYKGI

Tensión en la Casa Rosada por Adorni y las PASO

Felipe Aguilera
Política 13/06/2026
Un intercambio entre Patricia Bullrich y Manuel Adorni durante una reunión política dejó al descubierto el malestar interno por la situación patrimonial del jefe de Gabinete y las negociaciones legislativas en marcha.
Lo más visto
2026-06-14NID_286342O_1

Ruta 39: diez empresas buscan quedarse con la obra

Felipe Aguilera
Santa Fe14/06/2026
La Provincia abrió los sobres técnicos para la reconstrucción de 38,6 kilómetros de la Ruta Provincial 39. La inversión supera los $54.000 millones y beneficiará a varias localidades del centro-norte santafesino.
Boletín de noticias