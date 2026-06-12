Mamá denuncia maltrato de niñera a su hija en Córdoba

Una madre de Jesús María, Córdoba, denunció que la niñera que cuidaba a sus hijos los golpeaba mientras almorzaban, un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda. La mujer decidió compartir el video en sus redes sociales, generando un fuerte repudio en la comunidad y alertando a otras familias sobre la situación.

“El lunes, cerca del mediodía, estando en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más temibles que jamás pensé ver, como madre y persona”, relató la mujer en Facebook, tras viralizar las imágenes. En su descargo, agregó que nunca pensó en exponer su vida privada, pero sintió la necesidad de hacerlo para evitar que la niñera vuelva a cuidar a otros niños.

La cuidadora, identificada como Julia Ferreyra, había estado al cuidado de los chicos durante cuatro meses. En el video se observa cómo durante el almuerzo la niñera le dice a la niña: “Comé bien”, y le golpea la mano. Segundos después, al ver que tardaba en tomar el cubierto, le propina una cachetada y la regaña: “Fran, fran, te estoy hablando, comé la galleta”. La nena quedó visiblemente shockeada y tardó varios minutos en retomar su comida.

Mientras tanto, la madre observaba las imágenes desde su lugar de trabajo y grabó la situación para documentarla. En su publicación, agradeció el apoyo recibido y pidió a otras familias extremar los cuidados al elegir personas para el cuidado de los menores: “Que ninguna familia vuelva a vivir una situación así, con nadie. Solo Dios y la Justicia se encargarán de poner a cada persona con malas intenciones en su lugar”.

El caso generó indignación en redes sociales y encendió el debate sobre la selección de cuidadores y la supervisión de los niños, sobre todo cuando se confía plenamente en alguien para proteger a los más pequeños.