En un mano a mano con Sonic TV, el intendente de Villa Cañás, Norberto “Tito” Gizzi, se refirió a la agresión sufrida por el secretario de Gobierno, Cándido Santa Cruz, durante la tarde del domingo pasado.

Según relató Gizzi, el hecho ocurrió luego de un evento público en el predio Mirtha Legrand, donde se realizaba un intercambio de figuritas y actividades recreativas. Al retirarse, Santa Cruz fue abordado por un padre y su hijo, quienes lo amenazaron y agredieron físicamente en la intersección de Avenida 51 y calle 56. El ataque incluyó golpes y forcejeos hasta la mitad de la cuadra cercana al supermercado Garavano, mientras numerosos transeúntes y vehículos presenciaban la situación sin intervenir.

El secretario sufrió traumatismos faciales, heridas en labios y nariz, y cortes en la mucosa, según el informe médico. Tras la denuncia, la policía intervino de manera inmediata con las filmaciones de las cámaras de seguridad, allanó la vivienda de los agresores y secuestró el vehículo implicado. El padre y el hijo fueron trasladados a Melincué y este miércoles se realiza la audiencia imputativa en Venado Tuerto.

Gizzi remarcó que estos actos de violencia no pueden repetirse y expresó su repudio a la situación, subrayando que Santa Cruz ya había sido amenazado en hechos anteriores relacionados con multas y trámites municipales.