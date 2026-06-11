Buenos Aires, 11 de junio (NA) – La cotización del dólar en el mercado argentino muestra movimientos en distintas operaciones durante este jueves 11 de junio.

En el Banco Nación, el dólar oficial abrirá con un valor de $1.412,29 para la compra y $1.464,95 para la venta.

En el mercado paralelo, el dólar blue se ubica en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta. Por su parte, el dólar mayorista cotiza a $1.422 en compra y $1.431 en venta.

Otras modalidades de inversión también presentan diferencias: el dólar MEP se cotiza a $1.452,30, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.508,42. Finalmente, el dólar tarjeta se encuentra en $1.891,50, reflejando el recargo aplicado para consumos con tarjeta en el exterior.

Estos valores reflejan la dinámica de los mercados cambiarios y la demanda de divisas en distintas operatorias financieras.