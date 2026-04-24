El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asumirá este viernes como presidente del Partido Justicialista bonaerense, en un paso que consolida su liderazgo dentro del espacio y lo proyecta a nivel nacional.

El acto se realizará a las 14 en la sede partidaria de La Plata, donde el Consejo Provincial formalizará la proclamación de autoridades. Entre los puntos del orden del día se incluyen la distribución de cargos, el proceso de afiliaciones y el análisis de la situación política actual.

La nueva conducción surge de una negociación interna en la que el sector alineado con Kicillof logró imponerse sobre el espacio de Máximo Kirchner, quien dejará la presidencia del partido y pasará a encabezar el Congreso partidario.

En la estructura definida por la lista de unidad, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente Federico Otermín ocuparán las vicepresidencias, mientras que Mariano Cascallares será el secretario general.

Este cambio en la conducción se da en un escenario donde el peronismo busca reorganizarse tras los últimos resultados electorales. En ese marco, la figura de Kicillof aparece como una de las principales apuestas del espacio para encarar el proceso político hacia las elecciones presidenciales de 2027.

Si bien la lista de unidad permitió ordenar la estructura partidaria, persisten tensiones internas que podrían influir en el armado político futuro. La conducción del PJ bonaerense será clave para definir estrategias y consolidar liderazgos en el principal distrito electoral del país.