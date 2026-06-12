La Escuela Normal Superior Domingo Faustino Sarmiento N.º 38 llevará a cabo la quinta edición de su proyecto “Suelta de Libros” el martes 16 de junio, de 9 a 15, en la Plaza 9 de Julio de Villa Cañás. La iniciativa, declarada de interés municipal, busca fomentar la lectura y ofrecer una segunda oportunidad a los libros a través del intercambio entre vecinos y estudiantes.

El proyecto está abierto a toda la comunidad, incluyendo jardines de infantes, escuelas y otras instituciones de la localidad. Los alumnos se encargan de clasificar y organizar los libros, que abarcan desde literatura infantil hasta novelas contemporáneas y biografías, asegurando diversidad de géneros y temáticas.

Además del intercambio de libros, los participantes podrán disfrutar de actividades recreativas y educativas. Entre ellas se incluyen juegos y un stand para cambiar figuritas del Mundial 2026, así como un mural donde los asistentes dejarán mensajes para la selección argentina y compartirán experiencias literarias bajo la consigna “¿Qué libro te cambió la vida?”.

La docente Rosana Sirur destacó la importancia de generar hábitos de lectura en niños y jóvenes, y los alumnos señalaron que la experiencia fomenta la valoración de los libros, el aprendizaje y la participación comunitaria. El proyecto busca consolidarse año tras año, invitando a los vecinos a sumarse y descubrir nuevas historias.