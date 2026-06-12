Vuelve la Suelta de Libros en Villa Cañás

La escuela N.º 38 realizará un intercambio de libros y actividades culturales abiertas a vecinos y estudiantes el martes 16 de junio.
 
Sonic Tv12/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Escuela Normal Superior Domingo Faustino Sarmiento N.º 38 llevará a cabo la quinta edición de su proyecto “Suelta de Libros” el martes 16 de junio, de 9 a 15, en la Plaza 9 de Julio de Villa Cañás. La iniciativa, declarada de interés municipal, busca fomentar la lectura y ofrecer una segunda oportunidad a los libros a través del intercambio entre vecinos y estudiantes.

El proyecto está abierto a toda la comunidad, incluyendo jardines de infantes, escuelas y otras instituciones de la localidad. Los alumnos se encargan de clasificar y organizar los libros, que abarcan desde literatura infantil hasta novelas contemporáneas y biografías, asegurando diversidad de géneros y temáticas.

Además del intercambio de libros, los participantes podrán disfrutar de actividades recreativas y educativas. Entre ellas se incluyen juegos y un stand para cambiar figuritas del Mundial 2026, así como un mural donde los asistentes dejarán mensajes para la selección argentina y compartirán experiencias literarias bajo la consigna “¿Qué libro te cambió la vida?”.

maxresdefaultAlumnos crean proyecto colaborativo con álbum de figuritas

La docente Rosana Sirur destacó la importancia de generar hábitos de lectura en niños y jóvenes, y los alumnos señalaron que la experiencia fomenta la valoración de los libros, el aprendizaje y la participación comunitaria. El proyecto busca consolidarse año tras año, invitando a los vecinos a sumarse y descubrir nuevas historias.

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