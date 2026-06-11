Buenos Aires, 11 de junio (NA) — El presidente Javier Milei manifestó su apoyo público al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la polémica generada por la declaración de un patrimonio que incluía inversiones en bitcoins no declaradas previamente.

La controversia surgió después de que Adorni revelara en una entrevista en LN+ que había ahorrado “en negro” a lo largo de su vida, lo que explicaba su crecimiento patrimonial. Posteriormente presentó su declaración jurada, en la que admitió no haber declarado aproximadamente USD 500.000 invertidos en criptomonedas.

En respuesta, Milei compartió en su cuenta de X un mensaje del cineasta Santiago Oría, que defendía a Adorni: “Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”.

Adorni también aseguró que, frente a las acusaciones, llegó a considerar la posibilidad de renunciar, pero destacó que recibió el respaldo total del presidente durante este proceso. La defensa pública de Milei pone de relieve la confianza en su equipo, pese a la controversia mediática.