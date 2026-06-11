Milei respalda a Adorni tras revelar USD 500.000 en bitcoins

El presidente aseguró que su jefe de Gabinete actuó de manera transparente y cuestionó al periodismo por difundir información falsa.
 
Política 11/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Buenos Aires, 11 de junio (NA) — El presidente Javier Milei manifestó su apoyo público al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la polémica generada por la declaración de un patrimonio que incluía inversiones en bitcoins no declaradas previamente.

La controversia surgió después de que Adorni revelara en una entrevista en LN+ que había ahorrado “en negro” a lo largo de su vida, lo que explicaba su crecimiento patrimonial. Posteriormente presentó su declaración jurada, en la que admitió no haber declarado aproximadamente USD 500.000 invertidos en criptomonedas.

b94ec5a0-d3d7-49c7-8c51-6a5974cc4d58_16-9-discover-aspect-ratio_default_0Adorni admitió ocultar USD 500.000 y justificó sus inversiones

En respuesta, Milei compartió en su cuenta de X un mensaje del cineasta Santiago Oría, que defendía a Adorni: “Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”.

Adorni también aseguró que, frente a las acusaciones, llegó a considerar la posibilidad de renunciar, pero destacó que recibió el respaldo total del presidente durante este proceso. La defensa pública de Milei pone de relieve la confianza en su equipo, pese a la controversia mediática.

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