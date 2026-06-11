Hallazgo en Dénia: restos de joven desaparecido hace 33 años

La desaparición de Juan Navarro, de 27 años, en Dénia, Alicante, permaneció como un misterio durante más de tres décadas. El último avistamiento del joven ocurrió el 15 de agosto de 1993.

Recientemente, hallaron restos óseos en la propiedad familiar donde Navarro vivió, lo que reabrió el caso. La Policía Nacional confirmó que los huesos son humanos y se están realizando pruebas de ADN para determinar si corresponden al joven desaparecido.

El hallazgo se produjo tras excavaciones autorizadas por la actual propietaria de la vivienda, donde décadas atrás funcionaba un patio interior. Familiares de Navarro impulsaron la búsqueda después de recibir relatos sobre lo sucedido la noche de su desaparición.

Según distintos medios españoles, existen al menos dos versiones. Una indica que el padre de Navarro habría confesado antes de morir que su hijo murió tras una discusión vinculada a drogas. Otra señala que algunos familiares conocían el hecho pero guardaron silencio durante años.

La madre del joven, Antonia Navarro, habría detallado a familiares este año que su hijo murió dentro de la propiedad y fue enterrado en el antiguo corral de la casa, aunque negó participación directa. Por su parte, testimonios de una hermana indican que el episodio involucró a varias personas y terminó con el cuerpo descuartizado.

Los hermanos de Juan Navarro reclaman esclarecer la verdad y que continúen las excavaciones para localizar todos los restos y poder darle sepultura. Hasta ahora, solo se recuperó una parte de los huesos. Los resultados de ADN permitirán confirmar la identidad y avanzar en la investigación.

El caso sigue rodeado de interrogantes sobre la desaparición y la veracidad de las confesiones familiares, manteniendo expectante a España sobre el desenlace.