La edición Generación Dorada de Gran Hermano enfrenta una nueva polémica. Después de varios abandonos y reingresos, Charlotte Caniggia expresó su intención de salir de la casa.

En un clip viralizado por los seguidores del programa, la hija de Mariana Nannis se mostró angustiada y dijo: “No aguanto, no aguanto, no, no creo, no, creo que no”. Poco después, la transmisión en vivo se interrumpió.

Esta edición del reality ha tenido varios casos en los que los participantes que manifiestan molestias fueron “invitados” a abandonar la casa, aunque aún no hay un pronunciamiento oficial sobre la situación de Charlotte.

Mientras tanto, los seguidores continúan votando por sus favoritos. Los nominados actuales son: Cinzia Francischiello, Franco Zunino, “Steffy” Pereira (“Campanita”), Sol Abraham, Luana Fernández, Gisela “Yipio” Pintos, Leandro Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca.

La expectativa está puesta en la reacción de la producción y en cómo se definirá la permanencia de la mediática dentro del reality.