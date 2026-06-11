Santa Fe en Movimiento impulsa atletismo en Villa Cañás
El predio del Prado Español de Villa Cañás fue sede de la instancia local de atletismo del programa provincial Santa Fe en Movimiento. La iniciativa, organizada por los ministerios de Educación e Igualdad y Desarrollo Humano, busca fomentar la participación de jóvenes en actividades educativas, deportivas y recreativas.
La jornada reunió a estudiantes Sub 15 de escuelas secundarias de Villa Cañás, Teodelina y Santa Isabel, quienes compitieron en pruebas como salto en alto, salto en largo, lanzamiento de bala, jabalina, disco, 80 metros llanos, 600 metros y 2000 metros.
Estuvieron presentes el intendente Norberto Gizzi, el referente del programa en el Departamento General López, Marcelo Rodríguez, y el director de Deportes de la Municipalidad, Leonardo Moyano.
Santa Fe en Movimiento promueve espacios de inclusión en los que la escuela, los clubes y las organizaciones sociales trabajan juntos para ampliar la participación en la actividad física y la recreación, fomentando valores como respeto, solidaridad y tolerancia.