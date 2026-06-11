El predio del Prado Español de Villa Cañás fue sede de la instancia local de atletismo del programa provincial Santa Fe en Movimiento. La iniciativa, organizada por los ministerios de Educación e Igualdad y Desarrollo Humano, busca fomentar la participación de jóvenes en actividades educativas, deportivas y recreativas.



La jornada reunió a estudiantes Sub 15 de escuelas secundarias de Villa Cañás, Teodelina y Santa Isabel, quienes compitieron en pruebas como salto en alto, salto en largo, lanzamiento de bala, jabalina, disco, 80 metros llanos, 600 metros y 2000 metros.

Estuvieron presentes el intendente Norberto Gizzi, el referente del programa en el Departamento General López, Marcelo Rodríguez, y el director de Deportes de la Municipalidad, Leonardo Moyano.

Santa Fe en Movimiento promueve espacios de inclusión en los que la escuela, los clubes y las organizaciones sociales trabajan juntos para ampliar la participación en la actividad física y la recreación, fomentando valores como respeto, solidaridad y tolerancia.