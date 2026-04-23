El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Estrecho de Ormuz permanecerá “sellado herméticamente” hasta que Irán acepte un acuerdo en el marco de las negociaciones en curso.

Según sus declaraciones, ningún buque podrá transitar por la zona sin autorización estadounidense. En ese sentido, advirtió que la Armada de su país responderá con fuerza ante cualquier intento de interferencia, incluyendo la colocación de minas en la vía marítima.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos clave del comercio energético global, ya que por allí circula una parte significativa del petróleo mundial. Por eso, cualquier medida que afecte su operatividad genera impacto inmediato en los mercados internacionales.

En paralelo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que sus fuerzas interceptaron un petrolero vinculado a Irán en el Océano Índico. El buque, identificado como “Majestic X”, transportaba crudo de origen iraní.

Desde el gobierno estadounidense señalaron que continuarán con las tareas de vigilancia marítima para detectar e interrumpir operaciones consideradas ilegales o de apoyo a Teherán. En este marco, la tensión entre ambos países suma un nuevo capítulo en una región sensible para la seguridad internacional.