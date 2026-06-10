Rescatan a una mujer y sus dos hijos tras 15 años de cautiverio

Maída Vaz Fialho fue liberada junto a sus dos hijos tras pasar 15 años en cautiverio en una comunidad ribereña de Macapá, en el estado de Amapá, Brasil. La mujer había sido sometida a maltratos físicos y psicológicos por su pareja, Vailson Pinheiro de Carvalho, quien murió durante el operativo policial que permitió su rescate.

El caso salió a la luz cuando médicos locales detectaron heridas recientes y cicatrices antiguas en Maída, que evidenciaban años de violencia. Tras recibir atención médica, el personal sanitario denunció la situación a las autoridades, lo que motivó un operativo de rescate en la comunidad de Rio Fugido. Al llegar, la policía fue recibida a disparos por Vailson, de 34 años, y tras un enfrentamiento, el hombre murió.

Maída conoció a Vailson a los 14 años. Con el paso del tiempo, las agresiones se volvieron constantes: golpes, cortes con machete y amenazas de muerte hacia ella y sus hijos. La mujer relató que no podía salir sola, comunicarse con vecinos ni tener acceso a internet o teléfonos, y que incluso sus compras básicas estaban controladas por su pareja. Durante los años de cautiverio, solo dos de sus cuatro hijos permanecieron con ella, una adolescente de 15 años y un niño de 4.

El cambio decisivo ocurrió tras una agresión especialmente brutal que obligó a Maída a buscar atención médica en otra comunidad. Las denuncias de los profesionales fueron determinantes para que la policía pudiera actuar y liberar a la familia.

Actualmente, Maída y sus hijos viven en Melgaço, estado de Pará, bajo protección de organismos especializados en atención a mujeres víctimas de violencia. “Me siento como un pajarito libre. Puedo salir a donde quiera, trabajar en paz y hacer todo lo que siempre quise hacer”, expresó, describiendo la libertad que finalmente logró tras años de aislamiento y miedo.