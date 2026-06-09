Villa Cañás recordará a Estanislao López con un acto conmemorativo

La Escuela N°178 “Juan Cañás” y la Municipalidad de Villa Cañás invitan a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por un nuevo aniversario del fallecimiento y el Paso a la Inmortalidad del Brigadier General Estanislao López, reconocido como el “Patriarca de la Federación”.

La ceremonia se llevará a cabo el viernes 12 de junio, a partir de las 11, en la Plaza Estanislao López, ubicada en la intersección de las avenidas 50 y 51.

El encuentro busca rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la historia santafesina y argentina, recordando su legado político y su aporte a la construcción del federalismo en el país.

Desde la organización invitaron a los vecinos de Villa Cañás a acompañar esta fecha significativa y participar de la actividad conmemorativa.