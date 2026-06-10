Tres turistas brasileños recibieron multas tras ingresar a una zona prohibida del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Río Negro. Los visitantes descendieron hasta la costa del Ventisquero Negro, un glaciar especialmente restringido por su fragilidad ambiental y el riesgo de derrumbes.

Desde la Administración de Parques Nacionales (APN) explicaron que el sector cuenta con morenas glaciares, rocas sueltas y pendientes inestables. “El tránsito de personas en estos sectores aumenta las posibilidades de derrumbes y caída de rocas, pudiendo ocasionar accidentes de gravedad”, advirtieron.

La infracción fue detectada por guías y prestadores turísticos locales, quienes dieron aviso al guardaparque y aportaron videos que permitieron identificar a los infractores con la colaboración de Gendarmería Nacional. Los turistas fueron localizados posteriormente en Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas.

La APN recordó que solo está permitido el acceso al mirador acondicionado, desde donde se puede observar el lago y el ventisquero desde arriba. “El respeto a la cartelería y las indicaciones del personal protege tanto la seguridad de los visitantes como la conservación de ambientes naturales de alto valor”, destacaron.

El monto de la multa aplicada no fue informado, pero la zona sigue totalmente restringida para preservar la seguridad y el ecosistema.