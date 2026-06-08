El papa León XIV protagonizó este lunes un hecho histórico al convertirse en el primer pontífice en brindar un discurso ante el Congreso de España. Durante su intervención, instó a los legisladores a colocar la dignidad humana, la justicia y el bien común en el centro de sus decisiones políticas.

Ante diputados y senadores, el Sumo Pontífice recordó que quienes ejercen la función legislativa tienen la responsabilidad de garantizar una convivencia social basada en valores que protejan a las personas y fortalezcan el tejido social.

En su exposición también hizo referencia a los desafíos que plantean los avances tecnológicos. Si bien reconoció las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial y las nuevas herramientas digitales, advirtió que el desarrollo tecnológico debe estar siempre al servicio de la persona humana.

León XIV sostuvo que cuestiones como la dignidad del trabajo, la solidaridad, las políticas sociales y el bien común deben ocupar un lugar central en el debate público frente a los cambios que atraviesa el mundo.

Antes de llegar al Parlamento, el Papa mantuvo una reunión privada con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. A su arribo fue recibido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, junto a otras autoridades nacionales.

Al finalizar su mensaje, recibió una prolongada ovación de siete minutos por parte de los legisladores presentes. Además, rompió el protocolo al retirarse caminando y saludar personalmente a numerosos ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones del edificio.

Durante el cierre de su discurso, el Pontífice destacó la rica tradición histórica y cultural de España, señalando que el país ha sabido combinar a lo largo de los siglos la fe, la razón, el arte y el derecho, manteniendo una visión de la persona humana que trasciende lo económico y lo político.