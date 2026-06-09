El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó este martes un acuerdo con el intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, para llevar adelante un importante plan de infraestructura urbana que apunta a mejorar espacios públicos y la conectividad de la capital provincial.

La iniciativa contempla una inversión de 4.350 millones de pesos destinada a la puesta en valor del Parque Garay y a la renovación del acceso oeste de la ciudad a través de calle Iturraspe. Las obras forman parte de los preparativos para los XIII Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Durante la firma del convenio, Pullaro destacó la importancia del evento deportivo y sostuvo que representa una oportunidad para mostrar el potencial de la capital provincial. Además, remarcó la decisión del Gobierno santafesino de mantener la inversión pública como herramienta para impulsar el desarrollo y la generación de empleo.

Por su parte, Poletti valoró la magnitud de las intervenciones previstas y aseguró que permitirán recuperar espacios públicos, mejorar la movilidad urbana y potenciar distintos sectores de la ciudad.

Renovación del Parque Garay

La mayor parte de la inversión estará destinada al Parque Garay, donde se ejecutarán obras por 3.850 millones de pesos. El proyecto incluye mejoras en la pileta recreativa, el Parque de los Niños, la pista de ciclismo, el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) y el Jardín Japonés del Litoral.

Entre las principales intervenciones se encuentra la transformación de la tradicional pileta en una plataforma multipropósito que podrá utilizarse durante todo el año. También se renovarán los juegos infantiles, se pondrá en valor el anfiteatro, se mejorarán senderos peatonales y se reasfaltará la pista de ciclismo “Clodomiro Cortoni”.

Además, se ampliarán las instalaciones del Imusa y se realizará una readecuación integral del Jardín Japonés.

Cambios en el Acceso Oeste

El acuerdo también prevé una inversión de 500 millones de pesos para modernizar el acceso oeste de la ciudad, en el tramo final de la autopista Rosario-Santa Fe y su continuidad por calle Iturraspe.

Las tareas incluirán repavimentación, mejoras en espacios públicos, señalización, incorporación de bicisendas, nuevas luminarias, cruces peatonales más seguros, áreas verdes y equipamiento urbano.

Desde la Provincia destacaron que estas obras no sólo permitirán recibir a miles de visitantes durante los Juegos Suramericanos, sino que además dejarán infraestructura permanente para mejorar la calidad de vida de los santafesinos.