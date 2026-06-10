En un operativo realizado en la ciudad de Santa Fe, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre acusado de violencia de género y secuestró un arma de fuego, drogas y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento se llevó a cabo en un complejo del Puerto, donde residía el presunto agresor. La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada por una mujer mayor de edad, quien relató haber sufrido amenazas y distintos episodios de violencia desde el año pasado hasta la actualidad.

Durante la conferencia de prensa en el edificio del Ministerio de Justicia y Seguridad, la coordinadora de la PDI, Alejandra Carrizo, detalló que se encontraron alrededor de 60 gramos de cocaína fraccionada para su comercialización y un revólver calibre .38, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

Además, la PDI realizó un allanamiento en la localidad de Arroyo Leyes vinculado a la misma investigación, aunque no se registraron resultados positivos en ese lugar. El operativo contó también con la participación del subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, y de la directora general de la PDI, Eva Cainelli.

Las autoridades destacaron que los procedimientos se enmarcan en políticas de prevención y acción rápida frente a denuncias por violencia de género.