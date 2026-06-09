El equipo del Taller de Vóley de la Municipalidad de Villa Cañás participó este domingo de la tercera fecha del Torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2026, certamen organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino.

La jornada se llevó a cabo en la localidad de Santa Isabel y dejó un saldo positivo para las representantes cañaseñas, que consiguieron una victoria y una derrota en sus dos presentaciones.

En el primer encuentro, Villa Cañás superó a Juventud de Santa Isabel por 2 a 1. Los parciales fueron 25-16, 20-25 y 15-10, en un partido disputado que terminó favoreciendo al conjunto municipal.

Más tarde, las cañaseñas enfrentaron a Jorge Newbery de Rufino, uno de los equipos protagonistas del campeonato. En esta ocasión, fue derrota por 2 a 0, con parciales muy ajustados de 25-21 y 26-24.

Tras la disputa de la tercera fecha, el equipo de Villa Cañás acumula 10 puntos y ocupa la tercera posición en la tabla de posiciones, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares del certamen regional.