Santa Fe continúa demostrando solidez en sus finanzas públicas mediante el cumplimiento sostenido de sus compromisos de deuda. En los primeros dos años y cuatro meses de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, la Provincia canceló vencimientos por $204.878 millones, con pagos a entidades financieras nacionales y organismos internacionales de crédito.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que el prestigio financiero de la provincia se basa en tres pilares: cumplimiento puntual de las obligaciones, orden en las cuentas públicas y no recurrir a reestructuraciones de deuda, un rasgo compartido solo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante 2024, los pagos sumaron $35.796 millones; en 2025, $158.344 millones; y en los primeros cuatro meses de 2026, $10.462 millones. De este total, $28.964 millones correspondieron a bancos nacionales, y $175.914 millones se destinaron a compromisos con organismos internacionales, incluyendo el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Kuwait, el Fondo OPEP, y el Fondo Abu Dhabi, así como acreedores de títulos de deuda pública.

Además, la Provincia proyecta cancelar otros $157.480 millones antes de fin de año, consolidando su capacidad de honrar compromisos financieros sin afectar la prestación de servicios ni la ejecución de obras estratégicas. Este desempeño refuerza la confianza de inversores, mercados y organismos multilaterales en la administración santafesina.