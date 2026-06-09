Niegan la excarcelación a policías acusados de cobrar coimas

El Juzgado de Garantías N° 1 de Pergamino resolvió que los nueve imputados continúen detenidos mientras avanza la investigación por presuntos cobros ilegales en controles de tránsito.

La Justicia de Pergamino rechazó el pedido de excarcelación ordinaria presentado por las defensas de ocho policías y un civil detenidos en el marco de una causa que investiga una presunta red de corrupción vinculada al Destacamento de Policía Vial de Colón.

La decisión fue adoptada por el juez César Solazzi, titular del Juzgado de Garantías N° 1, quien desestimó los planteos realizados por los abogados defensores y dispuso que los nueve imputados permanezcan privados de la libertad mientras continúa el proceso judicial.

La investigación apunta a supuestas maniobras ilícitas desarrolladas durante controles vehiculares sobre la Ruta Nacional 8. Según la acusación, los involucrados habrían exigido pagos ilegítimos a conductores, que luego se concretaban mediante transferencias bancarias.

Los acusados enfrentan cargos vinculados a coimas, sobornos y otras irregularidades que son materia de análisis por parte de la Justicia. La causa tomó relevancia por la cantidad de efectivos involucrados y por el presunto funcionamiento organizado de las maniobras investigadas.

En este contexto, fuentes ligadas al expediente señalaron que la investigación continúa avanzando y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas semanas.

Por otra parte, trascendió que el destacamento vial de Carabelas, ubicado sobre la Ruta Provincial 31 en el partido de Rojas, continúa bajo observación de la Justicia en el marco de distintas actuaciones vinculadas a la causa.