Trump amenaza a Irán por retrasos en negociaciones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su frustración ante la lentitud de Irán para avanzar en un acuerdo sobre el conflicto en Medio Oriente. “Tardaron demasiado en negociar y ahora tendrán que pagar el precio”, señaló el mandatario.
En la misma línea, Trump indicó que podría ordenar nuevos ataques contra infraestructuras críticas, como plantas eléctricas y puentes, si Teherán sigue demorando el proceso de negociación.
La declaración fue reportada este miércoles por Fox News, que citó una entrevista telefónica con el presidente estadounidense, y luego verificada por la Agencia Noticias Argentinas.
La situación marca un aumento en la tensión entre Washington y Teherán, mientras persisten los intentos de alcanzar un acuerdo diplomático que limite los conflictos en la región.