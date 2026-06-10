El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su frustración ante la lentitud de Irán para avanzar en un acuerdo sobre el conflicto en Medio Oriente. “Tardaron demasiado en negociar y ahora tendrán que pagar el precio”, señaló el mandatario.

En la misma línea, Trump indicó que podría ordenar nuevos ataques contra infraestructuras críticas, como plantas eléctricas y puentes, si Teherán sigue demorando el proceso de negociación.

La declaración fue reportada este miércoles por Fox News, que citó una entrevista telefónica con el presidente estadounidense, y luego verificada por la Agencia Noticias Argentinas.

La situación marca un aumento en la tensión entre Washington y Teherán, mientras persisten los intentos de alcanzar un acuerdo diplomático que limite los conflictos en la región.