Repudio oficial a agresión al secretario de Gobierno en Villa Cañás

Villa Cañás se vio conmocionada tras un episodio de violencia que tuvo como víctima al secretario de Gobierno, Cándido Santa Cruz, quien fue agredido por dos hombres mientras circulaba por la vía pública.

El ataque ocurrió en horas de la tarde, y las autoridades municipales confirmaron que la denuncia correspondiente ya fue presentada ante la comisaría local. Las primeras actuaciones buscan identificar plenamente a los agresores y esclarecer las circunstancias del hecho.

En este marco, el intendente Norberto “Tito” Gizzi se pronunció públicamente: “Rechazamos cualquier forma de violencia. Nuestra comunidad se sostiene sobre el respeto, el diálogo y la convivencia. He dado indicaciones para que se actúe con celeridad y se garantice la seguridad de todos”, afirmó.

Desde la Municipalidad destacaron que se reforzarán las acciones de prevención y comunicación con la ciudadanía, reafirmando la voluntad de mantener espacios seguros y de respeto en la ciudad.

El episodio generó reacciones de diferentes sectores de Villa Cañás, quienes coincidieron en la necesidad de promover la tolerancia y evitar confrontaciones en la vía pública.