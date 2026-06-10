Senadores y diputados de Unión por la Patria (UxP) realizaron este miércoles una conferencia de prensa en el Congreso para expresar su rechazo a la prisión domiciliaria que cumple desde hace un año Cristina Fernández de Kirchner, condenada en la causa Vialidad.

“Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo Germán Martínez, presidente del bloque en la Cámara de Diputados.

Los legisladores denunciaron arbitrariedad y “proscripción” hacia la ex mandataria y, tras la rueda de prensa, enviaron una carta a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura para solicitar que se ponga fin a la situación.

La acción de los legisladores se produce al cumplirse un año de la detención domiciliaria de Cristina Kirchner, en un marco de fuertes debates políticos y judiciales sobre el trato a los ex funcionarios condenados.