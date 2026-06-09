Un helicóptero AH-64 Apache del Ejército de Estados Unidos se estrelló este lunes en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles del mundo por su importancia para el comercio internacional de petróleo.

Según trascendió, los dos integrantes de la tripulación lograron ser rescatados con vida y se encuentran fuera de peligro. Mientras tanto, las autoridades militares iniciaron una investigación para determinar qué provocó la caída de la aeronave.

Por el momento, el gobierno estadounidense mantiene reserva sobre los detalles del hecho. Entre las hipótesis que analizan los investigadores figuran una posible falla mecánica, un error operativo o incluso la posibilidad de que el helicóptero haya sido alcanzado por fuego enemigo.

El incidente ocurre en medio de un escenario de fuerte tensión en Medio Oriente, marcado por los enfrentamientos entre Israel e Irán y la incertidumbre sobre la continuidad de los intentos de alto el fuego impulsados en la región.

Estados Unidos mantiene una importante presencia militar en el estrecho de Ormuz, con aviones de combate F-35, aeronaves F/A-18, drones MQ-9 Reaper y unidades de apoyo destinadas a tareas de vigilancia y disuasión.

De confirmarse la pérdida total de la aeronave, se trataría del primer helicóptero Apache que las Fuerzas Armadas estadounidenses pierden desde el inicio de las hostilidades abiertas registradas a fines de febrero.