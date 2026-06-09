Habló el joven atropellado tras una pelea en Mar del Plata

Valentín Lastra, de 22 años, rompió el silencio luego del violento episodio ocurrido en Mar del Plata y pidió que la Justicia investigue el caso en profundidad.

Valentín Lastra, el joven de 22 años que fue atropellado tras ser empujado hacia la calle durante una discusión en las inmediaciones de Playa Grande, en Mar del Plata, habló públicamente sobre lo ocurrido y reclamó que el hecho no quede impune.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo y quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo, en medio de una discusión entre varios jóvenes, Lastra es empujado hacia la calzada justo cuando pasaba un automóvil que terminó embistiéndolo.

A través de sus redes sociales, la víctima relató su versión de los hechos y aseguró que todo comenzó cuando intentó intervenir para evitar una discusión entre un cuidacoches y otro hombre. Según contó, el agresor reaccionó de manera violenta, lo tomó del cuello, lo amenazó y luego lo empujó hacia la calle.

“Me ahorcó y me amenazó de muerte porque le pedí que dejara de discutir con un cuidacoches”, expresó Lastra. Además, sostuvo que el empujón se produjo en el momento exacto en que circulaba el vehículo que lo atropelló.

El joven sufrió politraumatismos y aseguró que aún continúa afectado por lo sucedido. “Pido colaboración para evitar la impunidad y reclamar que la Justicia actúe con urgencia y firmeza”, manifestó. También señaló que decidió hacer pública la situación porque considera que el caso merece una investigación profunda.

Por su parte, el abogado de la víctima, Leandro Laserna, informó que solicitaron que la causa sea analizada como una posible tentativa de homicidio. Actualmente, el expediente tramita bajo la carátula de lesiones dolosas, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades.