La Municipalidad de Villa Cañás continúa con los trabajos para poner en funcionamiento el Vivero Municipal, un espacio que tendrá como objetivo la producción de árboles y plantas destinados a distintos sectores de la ciudad.

El predio se encuentra lindero al Refugio Canino y actualmente se realizan tareas de adecuación, organización y preparación de los espacios de producción. Además, se incorporan los elementos necesarios para que el vivero pueda comenzar a funcionar.

Desde el municipio señalaron que el proyecto permitirá fortalecer las políticas vinculadas al cuidado del ambiente, la forestación urbana y el embellecimiento de los espacios públicos.

La secretaria de Servicios Públicos, Janina Bombasaro, destacó que la iniciativa representa “un paso muy importante como ciudad” y explicó que allí se recriarán ejemplares nativos para avanzar con el recambio de árboles y fortalecer el arbolado urbano.

Por otro lado, indicó que durante el otoño se reunieron más de 600 metros cúbicos de hojas que, en lugar de ser enviadas al basural, fueron trasladadas al vivero para transformarlas en compost.

“Lo que antes era un residuo, hoy es un recurso”, expresó Bombasaro, al remarcar que ese material servirá como tierra fértil para nutrir los árboles.

En este marco, desde el área remarcaron que se trabaja en acciones concretas para construir una ciudad más ordenada y comprometida con el ambiente.