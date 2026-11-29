El domingo 29 de noviembre, el Gobierno de Santa Fe informó que lleva adelante una intervención integral en los canales troncales de la provincia, con trabajos simultáneos en las regiones norte, centro y sur. La iniciativa busca mejorar el escurrimiento de excedentes hídricos y fortalecer la infraestructura de drenaje ante el impacto del fenómeno de El Niño.

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El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que esta es la primera vez en más de 40 años que se realiza una limpieza a fondo de todos los canales principales. Hasta el momento, se limpiaron 270 kilómetros de canales, con 11 intervenciones activas y una inversión significativa para recuperar la capacidad de drenaje en las tres regiones.

El plan abarca 36 canales distribuidos en varios departamentos y además de las tareas de limpieza y mantenimiento, incluye la instalación de 43 nodos telemétricos para monitorear en tiempo real las condiciones hídricas en distintos puntos de la provincia.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que el Gobierno trabaja junto a tres empresas para acelerar los trabajos y estar preparados para las lluvias pronosticadas. Destacó que mantener los sistemas de drenaje en condiciones es clave para mitigar riesgos y evitar anegamientos, especialmente en zonas rurales. Además, recordó que estas tareas complementan la intervención en más de 5.000 kilómetros de canales realizadas con municipios, comunas y comités de cuenca.

Actualmente, 24 máquinas están distribuidas en los distintos frentes de trabajo. En el sur provincial, se avanza con la instalación de cinco estaciones para monitorear precipitaciones y niveles de napas en las localidades de Las Rosas, Montes de Oca, Las Parejas, Labordeboy y Correa.

En la región norte, ya se completó la limpieza del Canal Los Ingleses y se trabaja en los últimos tramos de los canales La Loca y La Loquita, en el departamento Vera. También se iniciaron tareas en 112 kilómetros del Canal de la Ruta Provincial N° 290, en el departamento 9 de Julio.

En el centro, se finalizaron los trabajos en el Canal Principal Malaquías (departamento La Capital), el Principal Las Bandurrias (Belgrano) y los canales Principal Nº 1 y Secundario Las Avispas, que benefician a Las Colonias, Castellanos y San Cristóbal. Además, se intervienen el Secundario Nº 3 y Principal Nº 4.

En el sur, se concluyen las intervenciones en los canales Ibarlucea, Salvat y Arroyo San Lorenzo, que mejoran el escurrimiento en Rosario y San Lorenzo. También se trabaja en el Canal San Urbano y la conexión San Urbano-Agataura, en General López, y en el Arroyo Las Estacas y Canal Los Troncos, en Belgrano.

Con estas acciones, la Provincia combina la recuperación de la infraestructura hídrica con herramientas de monitoreo para fortalecer la prevención y la respuesta ante posibles eventos climáticos.

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