El Gobierno de Santa Fe lleva adelante obras de defensa hídrica en las localidades de Eusebia y Carolina, en el departamento Castellanos, para disminuir el riesgo de anegamientos ante posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño.

El proyecto incluye la construcción y reemplazo de alcantarillas, la excavación de un canal perimetral, el alteo de la defensa y la instalación de una estación de bombeo. Estas intervenciones buscan mejorar la capacidad de escurrimiento y evitar el impacto de excedentes hídricos en las zonas urbanas.

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Según explicó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, “gracias a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, 92 de las 100 localidades con mayor riesgo hídrico ya cuentan con obras ejecutadas o en marcha. Eusebia y Carolina son parte de este plan. La obra es muy reclamada por los vecinos y apunta a aumentar la capacidad de drenaje”.

La primera etapa contempla la construcción de siete alcantarillas sobre la Ruta Provincial 280s, el reemplazo de tres alcantarillas de tubo, la excavación de aproximadamente cinco kilómetros de canal perimetral, la construcción de la defensa perimetral y la incorporación de una estación de bombeo. Estas tareas permitirán conducir el agua excedente hacia la cuneta de la ruta y mejorar el drenaje local.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, detalló que ya finalizaron las tres primeras alcantarillas y continúan trabajando en dos más. En cuanto a la canalización, se completó cerca del 50% de la excavación prevista.

Desde 2024, la provincia limpió más de 5.000 kilómetros de canales y mantiene 933 kilómetros de canales troncales en todo el territorio santafesino, divididos en tres zonas. En la región centro, se recuperaron 352 kilómetros en 12 canales, con trabajos finalizados en el Principal Las Bandurrias, Malaquías y Principal N°1. Actualmente se interviene en el Secundario N°3 y el Principal Las Avispas, en San Cristóbal, y se iniciarán tareas en la Cañada Sunchales y el Arroyo El Retiro.

Estas obras forman parte de un plan provincial para fortalecer el sistema de drenaje y proteger pueblos, caminos rurales y áreas productivas frente a un ciclo de lluvias más intenso.

El presidente de la delegación Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Renato Franzoni, señaló que la obra pública provincial permitió mantener la actividad y el empleo en un contexto nacional de caída económica.

En el departamento San Jerónimo, una obra similar entre Gessler y la Ruta 10 demandó una inversión superior a 10.000 millones de pesos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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