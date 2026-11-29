La banda Pork and Roll, originaria de Firmat, continúa su crecimiento musical con una serie de presentaciones en vivo y proyectos artísticos en desarrollo. El domingo 29 de noviembre, sus integrantes repasaron la historia del grupo, su dinámica de trabajo y sus próximos compromisos.

Foto: Redes sociales

El grupo está compuesto por cinco músicos: Renzo Alfano en voz, Matías Argüello en batería, Feli Real y Math Soria o Ema Gil en guitarras, y Bocha Muñoz en bajo. El nombre de la banda tiene un vínculo directo con el lugar donde comenzaron a ensayar, detrás de la fábrica de chacinados de uno de sus miembros, de allí la combinación de "Pork" (cerdo) y "Roll" (rock and roll).

Actualmente, Pork and Roll interpreta principalmente versiones de clásicos del rock nacional y blues en sus recitales. Sin embargo, el bajista Bocha Muñoz señaló que el grupo está interesado en avanzar hacia la creación de canciones propias. "Por el momento hacemos covers, pero no descartamos componer y mostrar nuestras propias canciones", afirmó.

Respecto a la organización de los ensayos, el guitarrista Feli Real explicó que se reúnen una vez por semana, aumentando la frecuencia a dos encuentros cuando tienen presentaciones programadas. Además, destacó el sueño compartido de dedicarse profesionalmente a la música y la aspiración de tocar en grandes escenarios.

La guitarrista Ema Gil valoró la respuesta del público en cada show, señalando que la participación activa de los asistentes genera un ambiente positivo y de intercambio durante las presentaciones.

En cuanto a la actividad reciente, el baterista Matías Argüello mencionó que la banda participó en eventos como el Oktoberfest de Grohl y el festival Entre Panes en Elortondo. Para las próximas semanas, anticipó varias fechas confirmadas: un streaming con Estafa Piramidal el miércoles siguiente, un recital en el bar Mala Mía de Capilla del Monte el 19 de diciembre, y una presentación en Firmat para la celebración de la Navidad Blanca.

Quienes deseen seguir las novedades y actividades de Pork and Roll pueden encontrarlos en redes sociales bajo el usuario @porkandroll.ok.

Notas relacionadas