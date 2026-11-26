La Municipalidad de Firmat informó que este jueves 26 de noviembre se mantienen las labores de mantenimiento en calles y servicios públicos en varios sectores de la ciudad.

Foto: Redes sociales

Las cuadrillas municipales realizan trabajos diarios que incluyen bacheo, aporte de material para acondicionar calles, desmalezado, barrido, mantenimiento de espacios públicos, alumbrado y recolección de residuos no convencionales.

En los últimos días, se ejecutaron tareas de mantenimiento vial en el barrio Fredriksson y se avanzó en la preparación de la base para la futura pavimentación de Boulevard Solís. Además, se desarrollan acciones de alumbrado y desmalezado en el barrio La Patria.

Por otro lado, continúa la ampliación de la dársena en la intersección de las calles Santa Fe y Córdoba, obra que busca mejorar la circulación y la seguridad vial en esa zona.

Desde el Gobierno Municipal señalaron que estas intervenciones forman parte de un trabajo sostenido en distintos barrios y sectores de Firmat, con el objetivo de conservar y poner en valor la infraestructura urbana y los espacios compartidos.

Estas tareas se suman a otras obras y mantenimientos que la Municipalidad lleva adelante para mejorar la calidad de vida de los vecinos y facilitar el tránsito en la ciudad.

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