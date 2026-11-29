Buenos Aires, 28 de noviembre – El sector ligado a Santiago Caputo reclamó este sábado que la Cámara de Diputados trate con urgencia la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, luego de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se declarara incompetente para resolver un reclamo argentino. La presión se dirige hacia la Cámara baja, presidida por Martín Menem, aunque no hubo menciones directas hacia él ni pedidos formales de sesión hasta la tarde del sábado.

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Caputo expresó en su cuenta de X que la decisión del tribunal obliga al Congreso a aprobar la llamada Ley Malvinas para evitar el “saqueo ilegal” de las islas. Además, afirmó que seguir demorando la sanción de la norma “roza la traición a la Patria”. En este marco, celebró el respaldo de los diputados Cristian Ritondo (PRO) y Eduardo Falcone (MID), quienes se manifestaron a favor del proyecto.

También se sumó el diputado bonaerense Agustín Romo, quien pidió que la política deje de dilatar el debate y aprobó la iniciativa, calificando de “cipayos” a quienes se oponen. La ofensiva se produjo después de que la Oficina del Presidente emitiera un comunicado oficial solicitando que el proyecto sea tratado y sancionado la próxima semana, advirtiendo que su demora favorece al gobierno británico.

La Ley de Defensa de la Soberanía figura como prioridad en el temario de las sesiones extraordinarias convocadas del 1 al 31 de diciembre, según el Decreto 1433/2026, aunque este decreto no fue publicado en el Boletín Oficial hasta el sábado.

Ritondo afirmó que el PRO acompaña la iniciativa y consideró que es momento de avanzar con su aprobación. Falcone adelantó que votará a favor si la ley se trata la próxima semana.

El proyecto ya había sido objeto de un intento fallido de sesión el 18 de noviembre, cuando no se alcanzó el quórum necesario para debatirlo. En esa oportunidad, legisladores de Provincias Unidas y del MID no asistieron, aunque Falcone aclaró que la ausencia se debió a la discusión de la reforma electoral en el Senado y no al contenido de la ley.

El proyecto 0010-PE-2026 cuenta con dictamen de mayoría desde el 27 de octubre, con 60 firmas sobre 104 presentes. El texto ha sufrido modificaciones respecto del original enviado por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre y fue ajustado antes del intento de sesión.

Entre los puntos más controvertidos están las sanciones a empresas que exploten recursos en Malvinas sin autorización argentina, la creación del delito de injerencia extranjera, regulaciones sobre financiamiento de campañas y partidos, y la constitución de un Consejo de Asuntos Estratégicos.

El artículo que establece el delito de injerencia extranjera y modifica la ley de financiamiento de partidos es el más resistido por bloques opositores y organizaciones civiles, ya que para su aprobación se requiere mayoría absoluta de 129 votos en Diputados.

La Cámara tiene convocada una sesión preparatoria para el miércoles 2 de diciembre a las 11, para renovar autoridades, mientras el oficialismo busca reabrir la discusión sobre la Ley de Soberanía en sesiones extraordinarias.

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