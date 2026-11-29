El sábado 28 de noviembre se conocieron movimientos bancarios que involucran a funcionarias de la Secretaría de Comunicación y Medios durante la gestión de Manuel Adorni, exvocero presidencial y jefe de Gabinete. La documentación oficial muestra consumos por casi $11 millones y US$3.000 en tarjetas de crédito corporativas y prepagas financiadas con fondos públicos.

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Entre las personas involucradas están Bárbara Yael Pintelos, directora general de Administración y luego subsecretaria de Medios Públicos, y María Constance Conde Mauger, directora de Presupuesto y Finanzas. Ambas fueron designadas por Adorni mediante resoluciones oficiales en 2025.

Los registros indican compras en comercios especializados en equipamiento gamer, como Venex y Gaming City, por un total de $77.133 entre julio y octubre de 2025. También figuran operaciones en empresas de informática y tecnología como Americancompu, Cyberdyne, Ditech Global y XTR. Estas compras se realizaron con tarjetas estatales, a diferencia de otras adquisiciones personales de Adorni detectadas en agosto de 2025 mediante tarjetas personales de funcionarios.

Respecto a la administración de fondos, el 24 de abril de 2025 se acreditó $1 millón en una tarjeta prepaga asignada a Adorni, que fue transferido cuatro días después a Coordinación Administrativa. De ese monto, $423.648 fueron derivados a la tarjeta de Pintelos, que registró compras por casi $437.000 en comercios no identificados, además de consumos en restaurantes y extracciones de efectivo por $448.000.

Por otro lado, la tarjeta estatal de Conde Mauger registró 21 compras por más de $2 millones entre septiembre y diciembre de 2025 en comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar, como Los Kovas, Tidi y Demasled. Estas operaciones coincidieron con remodelaciones en un departamento de Caballito adquirido por Adorni en noviembre de 2025, aunque no hay documentación que vincule directamente las compras con las refacciones.

Además, la tarjeta de Conde Mauger muestra pagos por casi medio millón de pesos en Mercado Libre, y gastos en plataformas educativas privadas como Coderhouse, con pagos por más de $300.000 para cursos virtuales en programación y marketing digital. No se informó quiénes fueron los beneficiarios de estas capacitaciones.

La documentación también incluye resúmenes de una tarjeta corporativa asignada a Ana Gimena Fernández, directora de Contabilidad y Tesorería, con consumos por casi $11 millones y US$3.000 entre octubre de 2025 y agosto de 2026. Entre los gastos en moneda extranjera figura un pago a ChatGPT por US$2.210 y cargos recurrentes a ElevenLabs, una plataforma de inteligencia artificial.

La Secretaría no entregó facturas ni comprobantes que permitan conocer el destino específico de los gastos, argumentando que su recopilación implicaría un esfuerzo administrativo desmedido. El jueves 25 de noviembre se presentó un nuevo reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública para obtener la documentación que permita esclarecer el uso de los fondos.

En cuanto a la investigación patrimonial de Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicita consideró el 6 de noviembre que no había elementos suficientes para una acusación por enriquecimiento ilícito, pero solicitó investigar una posible evasión tributaria.