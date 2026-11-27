El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer este sábado 28 de noviembre a las 8 de la mañana el fallo sobre el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. La decisión será observada de cerca por el presidente Javier Milei desde la quinta de Olivos.

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El Gobierno nacional presentó ante el tribunal una serie de medidas para impedir la explotación económica sin autorización estatal en la zona, con el objetivo de proteger los recursos naturales y el medio ambiente del archipiélago. Entre las acciones solicitadas se encuentran la suspensión de nuevas perforaciones, la prohibición de instalación de infraestructura vinculada al proyecto y la defensa de los derechos argentinos sobre el territorio.

Desde el Ejecutivo destacaron la importancia de esta presentación internacional, que busca frenar lo que califican como un saqueo de recursos. Sin embargo, aclararon que el fallo no resolverá la soberanía sobre las islas, ya que ese tema no está en debate en esta instancia.

El tribunal podría fallar a favor de Argentina en todos o algunos puntos del reclamo, ordenar la suspensión total del proyecto Sea Lion, declarar que no tiene competencia para intervenir o emitir una resolución que no se base en los argumentos presentados por el Gobierno.

En paralelo, el oficialismo impulsa en el Congreso una ley que endurece las penas por la explotación ilegal de recursos en Malvinas, con la expectativa de que sea tratada en sesiones extraordinarias. Además, anticipan que se tomarán nuevas medidas jurídicas, económicas y diplomáticas para defender los intereses nacionales en el archipiélago.

El Gobierno considera que la preservación de los recursos naturales es urgente para evitar daños irreversibles si el proyecto petrolero avanza. Por eso, la estrategia pos fallo contempla un conjunto de acciones coordinadas que no se limitan a esta instancia judicial.

El seguimiento del presidente Milei y la definición del tribunal marcarán un nuevo capítulo en la disputa por la explotación de recursos en las Malvinas, que mantiene vigente el reclamo argentino sobre el territorio.

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