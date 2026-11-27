El viernes 27 de noviembre en Santa Rosa, La Pampa, Adrián Ravier, vocero presidencial y líder de La Libertad Avanza (LLA) en esa provincia, encabezó la firma de un acuerdo con cuatro fuerzas opositoras para conformar un frente electoral de cara a las elecciones de 2027.

Foto: Redes sociales

El pacto incluye a La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical (UCR), Comunidad Organizada (CO), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Movimiento Federalista Pampeano (MoFePa). El objetivo es presentar una alternativa competitiva frente al peronismo, que gobierna La Pampa de forma ininterrumpida desde hace más de cuatro décadas.

El documento fue firmado por las autoridades de cada partido: Adrián Ravier (LLA), Martín Berhongaray (UCR), Juan Carlos Tierno (CO), Agustina De la Nava (MID) y José Vázquez (MoFePa). Según indicaron, el acuerdo busca coordinar la participación electoral bajo un espacio común, abierto a otras fuerzas que quieran sumarse.

El frente se basará en principios consensuados para elaborar propuestas programáticas, respetando la identidad y autonomía de cada partido. Un punto destacado del convenio es que las candidaturas se definirán mediante métodos objetivos que eviten elecciones internas, según explicaron las fuerzas firmantes.

Con esta alianza, los partidos opositores esperan disputar el poder provincial en un escenario donde el peronismo mantiene su hegemonía desde hace más de 40 años.

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