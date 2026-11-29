La visita del Papa León XIV a Argentina coincide con un contexto de cambios en las religiosidades del país, según datos de encuestas recientes.

Foto: Redes sociales

El catolicismo sigue siendo la religión mayoritaria, pero su porcentaje ha disminuido notablemente en las últimas décadas. En 1960, el 90% de la población se identificaba como católica, mientras que en 2026 ese número se redujo al 57,7%, según la encuesta del Observatorio de las Creencias en Argentina (OcreAr) del CBC de la UBA.

En paralelo, el porcentaje de personas que se declaran evangélicas aumentó del 9% en 2008 a un 17,4% en 2026. Además, la proporción de quienes no se reconocen en ninguna religión, incluyendo agnósticos y ateos, creció del 11,3% en 2008 a un 22,4% en 2026.

Estos datos reflejan una tendencia de pluralización y diversificación religiosa en Argentina. La encuesta también señala que la edad es un factor relevante: entre los jóvenes de 16 a 29 años, solo el 44,6% se identifica como católico, mientras que el 23,6% son evangélicos y el 31% no tiene afiliación religiosa.

Esta realidad contrasta con la masiva presencia juvenil en los eventos públicos organizados durante la visita papal, lo que sugiere que la participación en actos religiosos no siempre se traduce en una identificación religiosa estable.

Investigadores advierten que la identidad católica, que en décadas pasadas estaba fuertemente ligada a la identidad nacional, hoy es más reflexiva y menos automática. Esto podría llevar a que el catolicismo se convierta en una categoría que solo interpela a quienes lo practican activamente.

Respecto al impacto de la visita de León XIV en la práctica religiosa, la mayoría de los encuestados no espera cambios significativos. El 64,6% considera que la visita tendrá poco o ningún efecto en la religiosidad cotidiana, cifra que sube al 72% entre los jóvenes.

En el plano político, la visita papal no parece modificar las dinámicas existentes. Históricamente, la influencia institucional religiosa sobre decisiones políticas ha sido limitada, como lo muestran ejemplos previos en Argentina.

La visita de León XIV dejará una huella en la sociedad y en las comunidades, pero aún no está claro si esta se traducirá en un fortalecimiento institucional del catolicismo o en una expresión más emotiva y personal de la religiosidad.

Notas relacionadas