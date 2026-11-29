El Senado aprobó el domingo 29 de noviembre una reforma electoral que incorpora el principio de Ficha Limpia, una normativa que impedirá que personas con condenas confirmadas en segunda instancia puedan postularse para cargos ejecutivos.

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Según la ley, las condenas deben estar firmes antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral para que la restricción sea aplicable. Esto genera incertidumbre sobre varios dirigentes que podrían quedar alcanzados por la medida.

Entre los casos más destacados se encuentra el diputado nacional Máximo Kirchner, cuyo mandato vence en las próximas elecciones. Kirchner está siendo juzgado en la causa Los Sauces-Hotesur junto a su madre, la ex presidenta Cristina Kirchner, y su hermana Florencia. Sin embargo, la condena no se espera antes de 2027, por lo que la fecha límite del 31 de diciembre podría evitar que la norma lo afecte en 2027.

Otra figura en la mira es la senadora libertaria Nadia Márquez, involucrada en una causa penal en Neuquén por estafa y defraudaciones. Aunque fue sobreseída en primera instancia en 2004, la sentencia fue revocada en 2011 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esa provincia.

El senador por San Juan y ex gobernador Sergio Uñac fue imputado recientemente por presuntas irregularidades en la licitación y ejecución de la obra del Acueducto Gran Tulu. Su mandato en el Senado finaliza en 2029, y aunque suena como posible candidato presidencial, no se espera condena antes de fin de año, por lo que tampoco sería alcanzado por la norma en esta instancia.

En cambio, el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno no podrá volver a ser candidato. La Cámara Federal de Casación confirmó en mayo de 2025 su condena a tres años de prisión en suspenso por manipulación de datos del INDEC durante la gestión kirchnerista. Además, tiene otras condenas confirmadas por la Corte Suprema por causas vinculadas a amenazas y compras con consignas políticas.

El ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri también queda alcanzado por Ficha Limpia. Fue condenado a ocho años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública, sentencia confirmada en segunda instancia. La ley le impide postularse a cargos nacionales, aunque podría presentarse a cargos provinciales, ya que Entre Ríos no sancionó aún una ley local de Ficha Limpia.

Finalmente, Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por favorecer a la empresa Oil Combustibles en retenciones impositivas. Por esta razón, tampoco podrá ser candidato.

Por otro lado, la norma no alcanzaría al ex diputado libertario José Luis Espert, imputado por presunto lavado de dinero, ya que no tiene condena firme y podría presentarse en las próximas elecciones.

Esta reforma electoral se suma a otros cambios impulsados para el proceso electoral 2027, buscando modificar las reglas de participación y transparencia en candidaturas.

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