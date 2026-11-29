El domingo 29 de noviembre, Santiago Bermúdez, director ejecutivo de la ONG Potencia Argentina, destacó la necesidad de líderes políticos con propósito y autenticidad de cara a las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 2027.

Foto: Redes sociales

Bermúdez señaló que existe una brecha creciente entre la sociedad y la política en Argentina, con un alto nivel de desconfianza hacia el sistema democrático. Sin embargo, resaltó que esta situación no es exclusiva del país, sino que se observa en toda la región, aunque en Argentina la fluctuación en la confianza es particularmente marcada.

A pesar del descreimiento generalizado, Bermúdez afirmó que hay un interés real en la política, especialmente entre jóvenes. Potencia Argentina recibe entre 4.000 y 7.000 inscripciones por semestre para sus programas de formación, de los cuales seleccionan alrededor de 100 participantes. Según el director, la mayoría de los aspirantes a liderazgos políticos se involucran con un propósito genuino de mejorar sus comunidades.

La ONG trabaja en la formación de líderes multipartidarios, promoviendo la construcción de una "amistad cívica" que permita sostener las diferencias políticas y avanzar en soluciones para la sociedad. Potencia Argentina forma parte de la red regional Democracia +, que opera en siete países con el objetivo de fortalecer la satisfacción con los sistemas democráticos.

Para Bermúdez, un liderazgo efectivo en Argentina debe basarse en un propósito claro, empatía, escucha activa y autenticidad. Criticó las prácticas de marketing político que generan narrativas artificiales y abogó por dirigentes que se muestren tal cual son. Además, destacó la importancia de la formación en diálogo, debate y uso de tecnología para mejorar la praxis política.

Entre los principales desafíos que enfrentarán los futuros líderes, Bermúdez mencionó la resistencia de un sistema político con costumbres arraigadas, marcado por egos, búsqueda de poder y falta de transparencia. Señaló que la polarización política dificulta la concreción de acuerdos multipartidarios que podrían beneficiar a las comunidades.

Finalmente, el director de Potencia Argentina subrayó la necesidad de promover la transparencia en el sector público para romper con acuerdos espurios y fortalecer la confianza ciudadana. La ONG continuará acompañando a sus participantes en procesos de formación y apoyo para que puedan ejercer sus cargos con compromiso y responsabilidad.

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