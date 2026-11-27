El viernes 27 de noviembre, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), presidido por Leonel Chiarella, informó que su Mesa Nacional analizará los pedidos para retirar el sello partidario al bloque de diputados nacionales liderado por Pamela Verasay. La medida surge tras la votación en la Cámara de Diputados donde cinco de los seis integrantes de ese bloque rechazaron la ampliación presupuestaria para universidades nacionales.

Foto: Redes sociales

Durante el debate del Presupuesto 2027, el oficialismo propuso una partida de 7,35 billones de pesos para las universidades, mientras que la oposición impulsó un dictamen de minoría que elevaba ese monto a 11 billones, en línea con el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Finalmente, la Cámara aprobó la propuesta de 11 billones con 138 votos a favor.

La posible sanción disciplinaria afecta a Pamela Verasay y a los diputados Lisandro Nieri (Mendoza), Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini (Chaco), y Darío Schneider (Entre Ríos). En contraste, el Comité Nacional valoró la actitud de Diógenes González, único miembro del bloque que votó a favor de la ampliación, así como a los cinco diputados radicales de Provincias Unidas y a Karina Banfi del bloque Adelante Buenos Aires.

Los pedidos para retirar el sello partidario fueron presentados por los cinco diputados radicales que integran Provincias Unidas (Martín Lousteau, Pablo Juliano, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán), con presentaciones en enero y julio de este año. Argumentan que el bloque de Verasay actuó en contra de los principios y resoluciones orgánicas del partido, señalando antecedentes como la postura en el debate del Presupuesto 2026 y la falta de quórum para interpelar al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.

En respuesta, el bloque de diputados emitió un comunicado titulado "Para llevar el nombre hay que ganar una elección", donde rechazaron la medida y calificaron la iniciativa como "oportunista y carente de sustento político y orgánico". Además, acusaron a los diputados de Provincias Unidas de haberse autoexcluido del bloque radical y de priorizar una agenda personalista y rupturista que busca fragmentar el partido.

El bloque defendió que sus integrantes fueron elegidos en provincias donde la UCR gobierna y cuentan con respaldo ciudadano, destacando su compromiso con la gestión, el federalismo y el desarrollo local.

El Comité Nacional aún no definió una resolución definitiva sobre la exclusión del sello partidario, que podría afectar la identidad política del bloque en el Congreso.

Notas relacionadas