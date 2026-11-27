Un grupo de jubilados se concentró el viernes 27 de noviembre en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para reclamar la renuncia del presidente Javier Milei. La protesta duró aproximadamente una hora y contó con la presencia de manifestantes que portaban banderas argentinas con la leyenda “Jubilados en Lucha”.

Foto: Redes sociales

Los manifestantes responsabilizaron al jefe de Estado por la situación económica del país y expresaron su rechazo a la gestión actual. Además, cuestionaron al ministro de Economía, Luis Caputo, y pidieron que todo el gabinete renuncie, con consignas como “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

A la protesta se sumaron integrantes del colectivo LGTBIQ+, quienes también criticaron la falta de políticas estatales dirigidas a su sector durante la administración de La Libertad Avanza.

La movilización se enmarca en una serie de manifestaciones quincenales que vienen realizando jubilados en la misma plaza para expresar su descontento con el gobierno nacional y sus políticas económicas.

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