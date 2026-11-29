La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, inició gestiones para definir alianzas electorales de cara a los comicios provinciales de 2027. La primera provincia que requiere una resolución es Neuquén, donde el 11 de diciembre vence el plazo para el cierre de listas. Allí, La Libertad Avanza debe decidir si competirá en alianza con el gobernador Rolando Figueroa o presentará una lista propia.

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Para la próxima semana está prevista una reunión entre autoridades partidarias y referentes regionales para abordar esta cuestión, dado que las elecciones en Neuquén se realizarán el 14 de febrero de 2027, tras el desdoblamiento del calendario electoral. Desde el sector libertario indicaron que no esperan predominancia de listas conjuntas, aunque sí habrá conversaciones para establecer reglas que ordenen la competencia interna.

El esquema electoral podría replicar los acuerdos alcanzados en 2025 con gobernadores como Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Además, se evalúa ampliar estas negociaciones a provincias como Santa Fe y Neuquén, donde las conversaciones están avanzadas, aunque sin definiciones oficiales por parte del oficialismo.

En paralelo, el Gobierno nacional trabaja en la conformación de frentes opositores para disputar provincias clave. En La Pampa, se logró un acuerdo con el radical Martín Berhongaray y la dirigente del PRO María Alejandra Mac Allister para competir contra el peronista Sergio Ziliotto. A este espacio se sumaron también referentes de Comunidad Organizada, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Movimiento Federalista Pampeano (Mofepa).

En Tucumán, los libertarios aspiran a disputar la gobernación frente al actual mandatario Osvaldo Jaldo, con elecciones previstas para el 9 de mayo. Allí, la alianza incluiría a La Libertad Avanza, un sector del PRO, dirigentes de la UCR, el partido CREO y otros espacios provinciales. Estas conversaciones se reactivaron tras la ruptura del diputado Mariano Campero con el espacio libertario.

En Córdoba, los dirigentes libertarios buscan coordinar acciones con el senador Luis Juez y el exdiputado radical Rodrigo De Loredo para enfrentar al gobernador Martín Llaryora. Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, es uno de los principales articuladores. Desde el oficialismo local, observan con desconfianza estos movimientos y acusan a Llaryora de intentar profundizar diferencias con la Casa Rosada y De Loredo.

En la provincia de Buenos Aires, el PRO y los libertarios trabajan para reeditar la alianza electoral de 2025. El diputado Cristian Ritondo y el dirigente Sebastián Pareja coordinan el armado, que tendría al ministro del Interior, Diego Santilli, como candidato para enfrentar al peronista Axel Kicillof. La UCR, en cambio, decidió presentar un candidato propio.

Estas definiciones forman parte de una estrategia nacional para consolidar frentes opositores que compitan en provincias clave en las elecciones de 2027.

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