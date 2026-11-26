El jueves 26 de noviembre, Daniel Angelici, dirigente político y ex presidente de Boca Juniors, mantuvo un encuentro institucional con Ignazio La Russa, presidente del Senado de la República Italiana. La reunión se centró en analizar la situación de la comunidad italiana residente en Argentina y en fortalecer los vínculos políticos, económicos y culturales entre ambos países.

Foto: Redes sociales

La Russa, uno de los principales referentes del partido Fratelli d'Italia que lidera la primera ministra Giorgia Meloni, recibió a Angelici en un momento clave para la colectividad italiana en Argentina. Esta comunidad supera el millón de ciudadanos registrados, constituyendo la mayor población de italianos fuera de Italia.

El encuentro se produjo a pocos días de las elecciones del Comité de los Italianos en el Exterior (COMITES), previstas para el 4 de diciembre. En esos comicios, los ciudadanos italianos residentes en Argentina elegirán a sus representantes institucionales mediante voto postal.

En este contexto, José Francisco Palmiotti, ex legislador porteño y dirigente radical cercano a Angelici, encabeza la lista 1 de UNITI (Uniti Italia + Argentina). Esta agrupación reúne a dirigentes políticos, profesionales y referentes de la colectividad que competirán por la representación en Buenos Aires.

Los COMITES, creados en 1985, funcionan como organismos representativos que canalizan las demandas de los ciudadanos italianos ante embajadas y consulados. Además, promueven la integración social y la preservación de la lengua y cultura italiana.

Durante la reunión, Angelici y La Russa destacaron la importancia de fortalecer las herramientas de participación institucional de la comunidad italo-argentina. Este fortalecimiento es relevante tanto para la renovación de los comités en diciembre como para las elecciones parlamentarias italianas previstas para 2027, en las que los residentes en el exterior podrán votar por correspondencia.

La reunión refleja la creciente actividad política de la colectividad italiana en Argentina y la intención de mantener y profundizar los lazos históricos entre ambos países.

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