Colón ganó 1-0 de visitante con gol de Agustín Toledo
Colón logró una victoria por 1-0 como visitante el viernes 27 de noviembre, con un gol de cabeza de Agustín Toledo que definió el encuentro. El partido se disputó en Santa Fe y el resultado mantiene al equipo con posibilidades en la competencia.
Foto: Redes sociales
Durante el segundo tiempo, el equipo visitante contó con una oportunidad clara que terminó en un remate al palo, y también sufrió la expulsión de un jugador, hechos que influyeron en el desarrollo del juego.
Con este triunfo, Colón continúa en carrera y espera los próximos compromisos para seguir avanzando en el torneo. El equipo deberá mantener el nivel para cumplir sus objetivos en las etapas finales.
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