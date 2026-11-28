Colón logró una victoria por 1-0 como visitante el viernes 27 de noviembre, con un gol de cabeza de Agustín Toledo que definió el encuentro. El partido se disputó en Santa Fe y el resultado mantiene al equipo con posibilidades en la competencia.

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Durante el segundo tiempo, el equipo visitante contó con una oportunidad clara que terminó en un remate al palo, y también sufrió la expulsión de un jugador, hechos que influyeron en el desarrollo del juego.

Con este triunfo, Colón continúa en carrera y espera los próximos compromisos para seguir avanzando en el torneo. El equipo deberá mantener el nivel para cumplir sus objetivos en las etapas finales.

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