La Fórmula 1 ingresa en el tramo final de su calendario y Franco Colapinto volverá a salir a pista este viernes 27 de noviembre, en el marco del Gran Premio de Qatar. El argentino disputará las primeras dos sesiones de entrenamientos libres con Alpine, en una jornada que servirá para preparar la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

La actividad comenzará a las 10:30 de Argentina con la primera práctica libre, mientras que la segunda sesión tendrá lugar desde las 14:00. Ambas tendrán una duración de 60 minutos.

El piloto argentino tendrá la oportunidad de ajustar la configuración de su monoplaza y evaluar el comportamiento de los neumáticos en un trazado caracterizado por sus curvas de media y alta velocidad.

Cómo es el circuito del Gran Premio de Qatar

El Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de Doha, fue inaugurado en 2004 para recibir competencias de motociclismo y se incorporó al calendario de la Fórmula 1 en 2021.

El trazado cuenta con una extensión de 5.419 metros y una recta principal de más de un kilómetro. La carrera del domingo se disputará a 57 vueltas, con una distancia total de 308,611 kilómetros.

El récord de vuelta en carrera pertenece al británico Lando Norris, quien registró un tiempo de 1:22.384 en 2024.

A qué hora corre Franco Colapinto en Qatar

El cronograma completo del fin de semana, en horario argentino, será el siguiente:

Viernes 27 de noviembre:

10:30 — Práctica Libre 1.

14:00 — Práctica Libre 2.

Sábado 28 de noviembre:

11:30 — Práctica Libre 3.

15:00 — Clasificación.

Domingo 29 de noviembre:

13:00 — Carrera.

Dónde ver la Fórmula 1 en vivo

Toda la actividad del Gran Premio de Qatar podrá seguirse en Argentina a través de Fox Sports y mediante la plataforma de streaming Disney+ Premium.

La competencia en Lusail será la penúltima presentación de Colapinto en la temporada 2026, antes del cierre del campeonato en Abu Dabi.