El jueves 26 de noviembre el Congreso de la Nación vivió una intensa jornada legislativa que dejó avances significativos en varias iniciativas clave para el Gobierno, la oposición y la Iglesia.

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En la Cámara de Diputados se logró la media sanción del Presupuesto 2027, mientras que el Senado aprobó la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el próximo año. Esta suspensión obliga a los partidos políticos a buscar mecanismos alternativos para definir sus candidaturas, tras no poder frenar la medida desde el peronismo, que encabezaron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner.

Además, la Cámara baja sancionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, aunque con concesiones en el financiamiento de organismos como el INTA, INTI, SENASA y CONICET, que el Gobierno intentará recuperar en el Senado.

Un resultado destacado fue la aprobación unánime en el Senado de la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, que estuvo trabada durante dos años en la Cámara alta. La iniciativa establece restricciones a la publicidad de plataformas de apuestas, limita patrocinios deportivos y promociones a través de influencers, e incorpora controles para impedir el acceso de menores y prevenir el juego compulsivo.

La aprobación de esta ley fue impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y organizaciones evangélicas, que advirtieron sobre el impacto negativo de las apuestas online en niños y adolescentes. La presión de la Iglesia Católica, que incluyó gestiones con la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, fue clave para destrabar el debate y lograr el respaldo del oficialismo, que aceptó avanzar con el texto aprobado en Diputados en 2024, aunque con la intención de introducir modificaciones en la reglamentación.

En el plano político, los gobernadores que mantienen diálogo con la Casa Rosada lograron aumentar los recursos destinados a las universidades nacionales, elevando el presupuesto de 7,3 a 11 billones de pesos, superando la oferta inicial del Gobierno de 1,5 billones adicionales. Esta decisión buscó evitar protestas masivas en sus provincias.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, fue uno de los principales articuladores para conseguir los votos necesarios durante esta semana marcada por tensiones económicas y sociales. Con el cierre de las sesiones ordinarias, el oficialismo deberá ahora completar el tratamiento del Presupuesto 2027 y la reforma electoral en las sesiones extraordinarias, con expectativas positivas sobre su aprobación.

La jornada legislativa del jueves 26 dejó en evidencia tanto los avances como los límites de la negociación política actual, con un saldo favorable para sectores como La Libertad Avanza y la Iglesia, y desafíos pendientes para el Gobierno y el peronismo.

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